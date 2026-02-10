Dopo quasi un anno di attesa, torna il gioco mortale di “Finché morti non ci separi”. Il sequel dell’horror distopico prodotto da Searchlight Pictures uscirà ad aprile. I fan sono già in fermento, pronti a scoprire cosa succederà ai protagonisti in questa nuova avventura horror.

Ricomincia il gioco mortale di Finché morti non ci separi. Arriva infatti al suo secondo capitolo l’horror distopico firmato Searchlight Picture. I registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet t, promettono un capitolo splatter, che vi terrorizzerà, tra sette sataniche e conquista del mondo. Scopriamo insieme il trailer ufficiale e la sinossi completa. La trama completa. Poco dopo essere sopravvissuta a un attacco senza esclusione di colpi da parte della famiglia Le Domas, Grace (Samara Weaving) scopre di aver raggiunto il livello successivo di questo gioco da incubo, questa volta con al suo fianco la sorella Faith (Kathryn Newton) con cui non aveva più rapporti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Finché morti non ci separi 2’: torna ad aprile il terribile horror distopico

