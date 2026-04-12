Una voce che ha accompagnato il pubblico per anni potrebbe lasciare la rete pubblica: si parla di un possibile addio di uno dei conduttori più noti. La Rai sta attraversando un periodo di cambiamenti interni, tra decisioni prese e nuove strategie, che coinvolgono figure di lunga data e progetti futuri. Le indiscrezioni circolano da alcune settimane, alimentando aspettative e curiosità su cosa cambierà nei prossimi mesi.

Il cantiere della Rai è aperto e, tra indiscrezioni e manovre interne, si intravede già una trasformazione profonda che riguarda volti storici e nuove scommesse. Il caso più evidente è quello di Massimo Giletti, il cui futuro appare tutt’altro che definito. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ultime ore, il contratto del giornalista è in scadenza e il rinnovo non è affatto scontato. Nonostante una stagione in crescita sul piano degli ascolti, all’interno dell’azienda si respira un clima di incertezza. Da una parte la Rai non avrebbe ancora deciso se puntare su di lui nel lungo periodo, dall’altra lo stesso Giletti potrebbe scegliere di non proseguire, soprattutto se dovesse percepire una mancanza di sostegno editoriale.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Contratto non rinnovato”: addio a uno dei conduttori iconici della Rai? L’indiscrezione che preoccupa

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