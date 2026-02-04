Joan Garcia esce dal campo per abbracciare Araujo con la palla in mano | svista clamorosa

Durante la partita tra Albacete e Barcellona, Joan Garcia ha commesso un errore che poteva essere decisivo. Dopo aver fatto un saluto ad Araujo, ha involontariamente portato fuori il pallone con sé. La scena è stata notata dai tifosi e potrebbe avere ripercussioni sulla partita.

Joan Garcia ha portato il pallone fuori con sé mentre si complimentata con Araujo in Albacete-Barcellona: una gaffe che poteva costare carissima.

