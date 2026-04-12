Coca-Cola lancia Sprite Loco Lime | il nuovo gusto è un mix di più bibite e si trova solo qui

Coca-Cola ha annunciato il lancio di Sprite Loco Lime, una nuova bibita dal sapore combinato di più bevande. La produzione è frutto di una collaborazione con la catena Wingstop, e la bevanda sarà disponibile solo in alcuni punti vendita per un periodo limitato. La confezione presenta un design che richiama il colore lime e il nome del prodotto. La distribuzione si svolge esclusivamente in determinate aree, senza indicazioni di disponibilità più ampia.

Coca-Cola ha stretto una collaborazione strategica con la catena Wingstop per il debutto di Sprite Loco Lime, una nuova bevanda esclusiva disponibile per un periodo limitato. Questo gusto inedito nasce dalla fusione tra la classica Sprite, la Fanta Lime e la Minute Maid Limeade, offrendo un profilo aromatico agrumato e vivace. L’operazione commerciale si inserisce in un lancio congiunto che prevede anche l’introduzione di una nuova salsa per il menù gastronomico, ispirata alle tradizioni culinarie caraibiche. A differenza delle varianti tradizionali che si trovano sugli scaffali dei supermercati, Sprite Loco Lime è accessibile esclusivamente attraverso le macchine Coca-Cola Freestyle situate all’interno dei punti vendita Wingstop.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Coca-Cola lancia Sprite Loco Lime: il nuovo gusto è un mix di più bibite (e si trova solo qui) Leggi anche: Il bar brianzolo dove è "bandita" la Coca Cola e si beve solo la Gaza Cola Anche Coca-Cola lancia le spille delle Olimpiadi: come ottenerle (gratis)A Milano è spille mania tanto che nel The Peak, lo spazio Coca-Cola, sono stati ospitati 10 tra i più grandi collezionisti al mondo A Milano è spille...