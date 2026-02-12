Anche Coca-Cola lancia le spille delle Olimpiadi | come ottenerle gratis

A Milano infiamma la mania delle spille. Anche Coca-Cola ha deciso di partecipare all’evento, lanciando la sua collezione di pin ufficiali delle Olimpiadi. Molti cittadini stanno già cercando di ottenere le spille gratis, puntando sui canali e le iniziative promosse dall’azienda. La corsa ai pin sta coinvolgendo appassionati e collezionisti, che sperano di aggiungere un pezzo speciale alla loro collezione.

A Milano è spille mania tanto che nel The Peak, lo spazio Coca-Cola, sono stati ospitati 10 tra i più grandi collezionisti al mondo A Milano è spille mania. In occasione delle Olimpiadi, che da tradizione rappresentano un momento per il tipico scambio delle spille realizzate ad hoc, anche Coca-Cola ha lanciato la sua collezione di pin. Proprio oggi, all'interno del The Peak, Coca-Cola ha ospitato dieci tra i maggiori collezionisti italiani e internazionali di pin e memorabilia olimpica. Il pin trading è infatti parte integrante della cultura dei Giochi Olimpici sin da Calgary 1988, quando il Coca-Cola Official Olympic Pin Trading Center accolse oltre 17mila visitatori al giorno, contribuendo a rendere questo rituale uno dei simboli più autentici dello spirito olimpico.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

La caccia ai cimeli delle Olimpiadi di Milano e Cortina si fa sempre più curiosa.

Centinaia di persone si sono radunate fin dal mattino davanti ai punti di distribuzione delle spille gratuite delle Olimpiadi Milano Cortina.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Coca-Cola lancia il nuovo posizionamento globale ‘Rinfrescati e ricaricati’ sfruttando il boost delle Olimpiadi; Coca?Cola lancia The Peak a Livigno: uno spazio che intreccia storia olimpica, energia contemporanea e partecipazione attiva. Produzione a cura di ALL – parte di Uniting Group; Io sono perché noi siamo: la Presidente del CIO Kirsty Coventry lancia un messaggio di unità per i Giochi Olimpici Invernali 2026; Salomon lancia la campagna XT-Whisper con Dina Ayada tra sport style e linguaggio estetico.

Coca-Cola lancia un nuovo spot natalizio creato con l'AI, e anche quest'anno lascia a desiderareCoca-Cola ha lanciato la campagna natalizia 2025 generata con AI, ma il risultato ha suscitato critiche per la qualità visiva e lo stile incoerente. Nonostante l'uso di modelli avanzati e tempi di ... hwupgrade.it

Coca-Cola presenta la comunicazione per Milano Cortina, attivazione senza precedentiNon fa numeri ma dice che si tratta dell’investimento in comunicazione più grande mai fatto da Coca-Cola negli ultimi 20 anni e forse di sempre. L’orgoglio di Andrea Bombrini, marketing director Olymp ... foodaffairs.it

Semplicemente Milano di Andrea Cherchi. . Milano Cortina 2026 - The Peak di Coca Cola! - facebook.com facebook

Milano-Cortina: Coca-Cola investe sui talenti di domani con #YouthEmpowered. x.com