Ciullo is in fire | grande festa negli spogliatoi

Da brindisireport.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Brindisi ha ottenuto ufficialmente la promozione in serie superiore dopo aver pareggiato 1 a 1 in trasferta contro il Bisceglie. La partita si è svolta allo stadio

BRINDISI - La certezza matematica della promozione, già in cassaforte da settimane, è arrivata oggi al "Ventura" di Bisceglie, dove il Brindisi ha pareggiato 1 a 1. Numeri da record per gli uomini di mister Ciullo, dominatori del torneo. La festa negli spogliatoi: la squadra inneggia al suo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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