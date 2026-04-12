Ciullo is in fire | grande festa negli spogliatoi
Il Brindisi ha ottenuto ufficialmente la promozione in serie superiore dopo aver pareggiato 1 a 1 in trasferta contro il Bisceglie. La partita si è svolta allo stadio
BRINDISI - La certezza matematica della promozione, già in cassaforte da settimane, è arrivata oggi al "Ventura" di Bisceglie, dove il Brindisi ha pareggiato 1 a 1. Numeri da record per gli uomini di mister Ciullo, dominatori del torneo. La festa negli spogliatoi: la squadra inneggia al suo.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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