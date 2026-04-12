Daniele Iaia è stato l’ultimo compagno di Ibiza Altea, incontrato durante le riprese di

Ibiza Altea e Daniele Iaia si sono conosciuti e innamorati durante la registrazione di Too Hot To Handle Italia, avvenuta a maggio 2024 a Santo Domingo. La loro storia, inizialmente lontana dai riflettori, è rimasta segreta fino all’estate 2025, quando Netflix ha pubblicato il programma facendo esplodere la loro popolarità. Daniele Iaia ha ottenuto un’incredibile visibilità partecipando a Too Hot to Handle Italia, sempre ironico e divertente è riuscito a conquistare non solo i telespettatori ma anche la vittoria del reality. Dopo questa esperienza il suo seguito sui social è notevolmente aumentato, oggi sul suo profilo Instagram i suoi follower sono 163.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Daniele Iaia, l’ultimo ex compagno di Ibiza Altea: “Lui era alla ricerca solo di hype”

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