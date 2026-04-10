Nella partita tra Paris e Monaco, il ritorno in campo di Pogba è stato accompagnato da una sconfitta per il Monaco, che si è conclusa con un punteggio di 4-1. La squadra ospite ha subito un inizio difficile, e uno dei gol è stato segnato da un ex calciatore che aveva già giocato in Serie A. La partita si è svolta senza ulteriori variazioni di risultato fino al termine.

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© Calcionews24.com - Pogba torna in campo nella sfida tra Paris e Monaco! Ecco com’è andata la partita: in gol un ex protagonista in Serie A

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Pogba vicino al rientro dopo quattro mesi al Monaco: ultima chiamata per tornare protagonistaDopo un lungo stop Paul Pogba è pronto a rimettersi in gioco. Il centrocampista del Monaco è tornato tra i convocati già per la sfida contro l' Olympique Marsiglia lo scorso weekend, segnando la fine ... fanpage.it

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POGBA IS BACK! Buone notizie per Paul #Pogba e per il #Monaco: dopo quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, il centrocampista ex #Juve torna finalmente tra i convocati in vista della sfida contro il #Marsiglia #calcionews24 - facebook.com facebook