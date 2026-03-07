Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito a Milano dopo essere caduto da un monopattino. Secondo quanto riferito, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e, subito dopo, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Milano, 7 marzo 2025 – La caduta in monopattino. Il rovinoso impatto con l'asfalto. E la corsa in ambulanza verso il Niguarda. È gravissimo il quarantacinquenne filippino che poco dopo le 10.00 di oggi sabato 7 marzo è caduto da solo mentre stava percorrendo via Padova in direzione centro sulla sua tavoletta elettrica; al momento non risultano altri veicoli coinvolti. I soccorsi Stando alle prime informazioni, l'uomo non era cosciente quando sono arrivati i soccorritori di Areu: probabilmente ha battuto la testa nella caduta all'incrocio con via Agordat. Il quarantacinquenne è stato accompagnato al Niguarda da un'ambulanza e da un'auto medica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, cade in monopattino e batte la testa: gravissimo 45enne

