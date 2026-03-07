Milano cade in monopattino e batte la testa | gravissimo 45enne

Da ilgiorno.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni è rimasto gravemente ferito a Milano dopo essere caduto da un monopattino. Secondo quanto riferito, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto e, subito dopo, è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Milano, 7 marzo 2025 – La caduta in monopattino. Il rovinoso impatto con l'asfalto. E la corsa in ambulanza verso il Niguarda. È gravissimo il quarantacinquenne filippino che poco dopo le 10.00 di oggi sabato 7 marzo è caduto da solo mentre stava percorrendo via Padova in direzione centro sulla sua tavoletta elettrica; al momento non risultano altri veicoli coinvolti. I soccorsi Stando alle prime informazioni, l'uomo non era cosciente quando sono arrivati i soccorritori di Areu: probabilmente ha battuto la testa nella caduta all'incrocio con via Agordat. Il quarantacinquenne è stato accompagnato al Niguarda da un'ambulanza e da un'auto medica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

milano cade in monopattino e batte la testa gravissimo 45enne
© Ilgiorno.it - Milano, cade in monopattino e batte la testa: gravissimo 45enne

Basiano, 31enne cade col monopattino e sbatte la testa: è gravissimoL'incidente è accaduto in mattinata sulla strada provinciale 207 in territorio del comune di Basiano.

Cade e batte la testa, gravissimo un 60enneAscoli, 31 dicembre 2025 – Un uomo di 60 anni di Ascoli Piceno è rimasto coinvolto questa mattina in un gravissimo incidente domestico.

Altri aggiornamenti su Milano cade in monopattino e batte la....

Temi più discussi: Ragazzo di 21 anni cade col monopattino elettrico, sbatte contro l'asfalto e muore: l'incidente; Lodi: Si schianta con il monopattino in viale Milano; Perde il controllo del monopattino e cade a Nova Milanese: ragazzo di 21 anni muore in ospedale; Nova Milanese (Monza), perde il controllo del monopattino e cade: morto giovane di 21 anni.

milano cade in monopattinoIncidente in monopattino, perde il controllo all'incrocio e cade: gravissimo un uomoL'incidente - nel quale non sembrano al momento essere stati coinvolti altri mezzi - in via Agordat, all'intersezione con via Padova sabato mattina. Sul posto i soccorsi e la polizia locale ... milanotoday.it

milano cade in monopattinoLodi: Si schianta con il monopattino in viale MilanoVentinovenne in monopattino cade pesantemente sull’asfalto, alle porte del centro cittadino intervengono con la massima urgenza i soccorritori. È in corso la ricostruzione da parte degli agenti del co ... ilcittadino.it

Trova facilmente notizie e video collegati.