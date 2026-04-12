Boville Ernica l' ex sindaco Perciballi denuncia Benvenuto Fabrizi dopo le accuse in diretta TV

A Boville Ernica, l’ex primo cittadino ha denunciato un altro politico per alcune dichiarazioni fatte durante un evento pubblico trasmesso in diretta. La denuncia è stata presentata in seguito alle affermazioni pronunciate l’11 gennaio 2026 durante un’iniziativa organizzata dal gruppo “Per Boville”. La questione si è spostata nelle aule dei tribunali, segnando un passaggio importante nel confronto tra le parti coinvolte.