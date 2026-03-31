Boville Ernica Appuntamenti con l’artista Gianluca Campoli

A Boville Ernica si terranno incontri con l’artista Gianluca Campoli durante la mostra “Terre Ciociare”. Gli appuntamenti sono programmati per il 1, 8 e 9 aprile, dalle 16:30 alle 18:30, e il 11 aprile, dalle 10:30 alle 12:30. In aggiunta, è prevista una sessione il giorno di Pasquetta alle 16:00.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga In occasione della mostra “Terre Ciociare” a Boville Ernica, sarà possibile incontrare l’artista nei seguenti giorni e orari: 1, 8, 9 aprile 16:30 – 18:30 11 aprile 10:30 – 12:30 Pasquetta16.00 Laboratorio artistico 12 aprile 10:00 – 12:30 16:00 laboratorio artistico e chiusura della mostraUn’occasione speciale per conoscere da vicino il lavoro e la visione di Gianluca Campoli. Vi aspettiamo! . 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Leggi anche: Boville Ernica, i conti con la giustizia arrivano dopo 11 anni: pensionato condannato ai domiciliari per reati finanziari Maltempo, frana anche a Boville Ernica: notte di lavoroIl maltempo degli ultimi giorni ha provocato non pochi danni in provincia di Frosinone. Approfondimenti e contenuti su Boville Ernica Discussioni sull' argomento Risultati Boville Ernica, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti | Corriere.it; DE GUSTIBUS: Pizzeria Tricolore di Boville Ernica del 25-03-2026; Come è andato il Referendum sulla giustizia a Frosinone; A tutto voto: un anno di corsa. Il progetto “Il cammino della scrittura: dalle origini allo medioevale" visita all’Abbazia di Casamari, al Giotto di Boville Ernica e ad Atina: un'esperienza delle classi Aureus IF e IG Come è nata la - facebook.com facebook