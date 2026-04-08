Negli ultimi anni, sono aumentate le opzioni di abbigliamento intimo pensate per le donne durante il ciclo mestruale. Tra queste, i cosiddetti

Ok, partiamo da una verità che nessuno dice mai ad alta voce: il ciclo è già abbastanza stressante senza dover gestire anche assorbenti scomodi, tamponi dimenticati in borsa e quel costante “oddio si vede?”. E considerando che in una vita si usano tipo migliaia di prodotti usa-e-getta. forse è il momento di cambiare vibe. Ed è qui che entra in gioco Knix — che non è “solo” underwear, ma praticamente la risposta moderna a tutto quello che abbiamo sempre sopportato senza farci troppe domande. Il vero glow up del ciclo (non quello di Instagram) potrebbe portarlo il period underwear di Knix. La prima cosa da capire è che le mutande assorbenti non sono più quelle robe basic, poco sexy e un po’ tristine che ti immagini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Period underwear di Knix: la rivoluzione comfy (e chic) che ti farà mollare gli assorbenti per sempre

Leggera, versatile e sempre chic: se ti stai chiedendo come abbinare la giacca trapuntata, ecco cinque idee di stile per la mezza stagione, tra outfit casual e combinazioni più elegantiNon è ancora tempo di abbandonare i capispalla, ma la primavera invita a scegliere versioni più leggere e versatili.

Quell'irresistibile spicchio di T-shirt bianca che spunta dal maglione: tutti i segreti di un trend che esiste da sempre e che ora è più chic che maiProbabilmente in passato - già a partire dagli anni Novanta - abbiamo adottato il trend (che non ci appariva come tale) senza neppure rendercene...

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