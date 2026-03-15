Italiano post Sassuolo Bologna | Contento per Dallinga Orsolini poteva darci una mano migliore! Sugli infortuni vi dico questo

Dopo la partita tra Sassuolo e Bologna, l’allenatore del Bologna ha commentato la prestazione della squadra, esprimendo soddisfazione per la prova di Dallinga e criticando Orsolini per non aver dato una mano migliore. Ha anche parlato degli infortuni, offrendo alcune considerazioni su questa tematica. La sua analisi si è concentrata sugli aspetti legati alla squadra e alle difficoltà affrontate durante la gara.

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