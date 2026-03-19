Assotende | schermature solari strategiche per le case green

Assotende torna a partecipare per il terzo anno consecutivo al Global Shading Day, un evento internazionale dedicato alle schermature solari. L’associazione promuove soluzioni strategiche per le case green, evidenziando l’importanza di dispositivi efficaci per la protezione dal sole. La partecipazione si concentra sulla diffusione di tecnologie innovative e sulla sensibilizzazione riguardo alle pratiche di isolamento e risparmio energetico.

Assotende partecipa per il terzo anno consecutivo al Global Shading Day, la giornata internazionale che si celebra il 21 marzo promossa dalla European Solar Shading Organisation per sensibilizzare sull’importanza delle schermature solari e sui benefici che queste tecnologie garantiscono in termini di comfort e riduzione dei consumi energetici. “Shading Makes a Difference”, tema di questa edizione, mette in evidenza come tende esterne e sistemi di schermatura dinamica, soprattutto se integrati con soluzioni motorizzate e automatizzate, contribuiscono a contrastare il surriscaldamento degli edifici perché queste tecnologie permettono di controllare il carico dell’irraggiamento solare, gestire la luce naturale e favorire il raffrescamento passivo, riducendo il ricorso alla climatizzazione meccanica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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