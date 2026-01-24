Bisca clandestina di mahjong | blitz della Polizia denunciati 13 cittadini cinesi

Nella giornata del 24 gennaio 2026, la Polizia di Milano ha scoperto e sequestrato una bisca clandestina dedicata al gioco d’azzardo di mahjong. Durante l’operazione sono stati denunciati 13 cittadini cinesi. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alle attività illegali sul territorio, garantendo il rispetto della legalità e la sicurezza pubblica.

Milano, 24 gennaio 2026 – La Polizia di Stato ha individuato e posto sotto sequestro una bisca clandestina, a Milano, all’interno della quale cittadini cinesi giocavano a mahjong d’azzardo. Gli agenti del Commissariato Comasina hanno individuato la bisca in via Alserio, zona Isola, in un appartamento a due piani che hanno poi posto sotto sequestro. All’interno c’erano 13 cittadini cinesi, tra i 27 e i 57 anni, che sono stati indagati per organizzazione e partecipazione a gioco di azzardo. L’attività veniva svolta in tre salette con 3 tavoli professionali per il gioco del mahjong, molto popolare in Cina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

