Bari il mistero di una vecchia Polaroid | nasce la mostra Ombre

A Bari, un ritrovamento fortuito di una vecchia Polaroid ha portato alla creazione di una mostra intitolata Ombre. Le immagini rinvenute sono diventate il punto di partenza per un percorso visivo che coinvolge le strade della città, trasformandole in un elemento centrale di un racconto fotografico. La mostra si propone di esplorare le immagini e le storie che emergono da questo ritrovamento, offrendo uno sguardo diverso sulla città.

Un ritrovamento casuale di una vecchia Polaroid ha dato il via a un’indagine visiva che trasforma le strade di Bari in un palcoscenico narrativo. Il progetto fotografico intitolato Ombre su via Sparano, nato dall’intuizione di una fotografa romana che ha immortalato Palazzo Mincuzzi, si presenterà al pubblico il prossimo 15 aprile presso il Villaggio del Fanciullo di Bari. L’iniziativa, organizzata dall’associazione culturale Noi che l’Arte, permetterà ai visitatori di esplorare la città attraverso una lente che fonde realtà e finzione fino al 30 aprile, con accesso gratuito. Dallo scarpata urbana alla narrazione cinematografica: la genesi del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari, il mistero di una vecchia Polaroid: nasce la mostra Ombre SKEYE si racconta a “Unplugged Playlist”: “Polaroid” nasce di getto tra immagini, ricordi e verità emotiveCi sono canzoni che sembrano leggere al primo ascolto, ma che in realtà custodiscono qualcosa di più profondo. Il mistero di Banksy riaccende i riflettori: a Fano la domanda è già diventata una mostraFano (Pesaro e Urbino), 14 marzo 2026 - C’è una città delle Marche che, quasi in silenzio, si prepara a dialogare con uno degli artisti più discussi...