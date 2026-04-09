Barbara Bouchet è la protagonista di Finale | allegro il film di Emanuela Piovano al cinema dal 9 aprile Il video di Amicait

(askanews) – Barbara Bouchet torna al cinema con un film che mostra le fragilità ma anche le scelte di vita e di libertà di una donna che sta attraversando la terza età. L’attrice è infatti protagonista di Finale: allegro, diretto da Emanuela Piovano, presentato in anteprima al BIF&ST e che arriverà nei cinema dal 9 aprile. Bouchet interpreta Karina, una donna che ha avuto successo come musicista, una vita intensa, è da tempo innamorata di un’altra donna ma non ha più nessuna aspettativa nel futuro. «Questo film mi ha dato la possibilità di uscire fuori dal mio vecchio personaggio, che non rinnego, mi ha dato tanto, però io voglio crescere, sia come persona che come attrice. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Barbara Bouchet è la protagonista di "Finale: allegro", il film di Emanuela Piovano al cinema dal 9 aprile. Il video di Amica.it

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Dal 2 aprile nei cinema il nuovo film di Pif: Che Dio perdona tutti, con Giusy Buscemi. La trama e la video-intervista su Amica.it(askanews) – Si può effettivamente rispettare alla lettera tutto quello che c’è scritto nella Bibbia, almeno per farsi perdonare una grande bugia?...

Finale:Allegro - Trailer del film diretto da Emanuela Piovano con Barbara Bouchet

Temi più discussi: 'Finale: allegro' con Barbara Bouchet: è possibile un nuovo inizio a un passo dall'epilogo?; FINALE ALLEGRO | Introducono la regista Emanuela Piovano e la protagonista Barbara Bouchet; Barbara Bouchet al cinema con 'Finale: Allegro': Difficile liberarmi dall’etichetta di sex symbol. Mi tengo le rughe e guardo serie turche; Barbara Bouchet: Tarantino mi ha dato buca tre volte, il migliore sul set è stato David Niven.

Barbara Bouchet sfida il tempo, la sua vita diventa una sinfonia dal finale sorprendentemente allegroBarbara Bouchet è la protagonista di Finale: Allegro, un film emozionante tra musica, memoria e libertà, diretto da Emanuela Piovano. Al cinema dal 9 aprile 2026 ... libero.it

Finale: allegro, trama e cast del film con Barbara Bouchet che arriva al cinema 9 aprileLeggi su Sky TG24 l'articolo Finale: allegro, trama e cast del film con Barbara Bouchet che arriva al cinema 9 aprile ... tg24.sky.it

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Barbara Bouchet e Emanuela Piovano al Cinema Romano per presentare il film "Finale Allegro" x.com