È stato avviato un nuovo progetto chiamato “Babele-Linguaggi in comprensione”, finanziato dalla Regione Toscana. La partecipazione comprende il Comune, la Pro Loco e l’Associazione culturale ‘Delet’. L’obiettivo è promuovere un dialogo interculturale attraverso tre capitoli di partecipazione, concentrandosi su iniziative di lettura e letteratura. La proposta mira a favorire l’inclusione e lo scambio tra diverse culture.

‘Babele-Linguaggi in comprensione’. Il nuovo progetto di lettura e di letteratura finanziato dalla Regione Toscana, la partecipazione del Comune, Pro Loco e l’Associazione culturale ‘Delet’ con lo scopo di riportare un dialogo interculturale in tre capitoli di partecipazione. Dalla lettura e scrittura dai laboratori per bambini e ragazzi agli eventi aperti fino al mese di luglio. La ‘Torre di Babele’ infatti, dicono fra l’altro, "diventa incontro, ascolto e comprensione insieme alla lettura e di relazione culturale. Il pubblico a cui si rivolge l’iniziativa è ampio e trasversale, dai bambini ai giovani, dalle famiglie agli anziani fino a persone fragili e visitatori con un programma inclusivo e intergenerazionale gratuito e accessibile a tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ‘Babele-Linguaggi in comprensione’: via al nuovo progetto

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