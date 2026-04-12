Aversa anche Noi Aversani richiama alla responsabilità | Unità e sostegno al sindaco

A Aversa, il gruppo civico Noi Aversani ha diffuso un appello rivolto alle forze politiche della maggioranza, chiedendo unità e sostegno al sindaco. La richiesta arriva in un momento di tensioni e discussioni interne alla coalizione di governo locale. Il gruppo invita tutte le parti a mantenere coesione e senso di responsabilità per superare le recenti fibrillazioni politiche.

Dopo le recenti fibrillazioni politiche, anche il gruppo civico Noi Aversani interviene nel dibattito interno alla maggioranza, richiamando tutte le forze al senso di responsabilità e alla coesione. Il gruppo esprime “pieno e convinto sostegno al sindaco Matacena”, ribadendo la solidità di un percorso amministrativo “fondato su responsabilità, visione e concretezza”. “Si tratta di direttrici chiare – si legge nella nota – sulle quali non sono ammissibili passi indietro, perché incidono sulla credibilità dell’azione amministrativa e sulla fiducia della comunità”. Da qui l’appello: “Il confronto politico è un valore, ma deve svolgersi nel dialogo e con un unico obiettivo: il bene della città.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Aversa, anche Noi Aversani richiama alla responsabilità: “Unità e sostegno al sindaco” Leggi anche: Immagina Aversa e Aversa Italia alla maggioranza: “Serve responsabilità, basta ambiguità” Campo Largo, “Casa Riformista” richiama alla responsabilitàTempo di lettura: 2 minuti In relazione al dibattito politico sviluppatosi negli ultimi giorni attorno alla costituzione del Campo Largo in Irpinia,...