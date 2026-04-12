Durante la recita del Rosario nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, il vescovo ha invitato a considerare Dio come un padre, piuttosto che come un giudice. L’evento si è svolto in un’atmosfera di preghiera collettiva, con un appello alla pace, alla responsabilità morale e alla conversione del cuore. La cerimonia è stata organizzata in risposta all’invito di un papa a pregare per la pace nel mondo.

Un forte richiamo alla pace, alla responsabilità morale e alla conversione del cuore ha caratterizzato la recita del Santo Rosario presieduto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli, in risposta all’invito di Papa Leone XIV a pregare per la pace nel mondo. Durante la celebrazione, il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino, Felice Accrocca, ha pronunciato parole di grande intensità rivolte ai fedeli e, indirettamente, a chi esercita responsabilità politiche e istituzionali. “Abbiamo invocato la Madre di benedire tanto gli innocenti quanto i colpevoli – ha affermato il presule – perché il Signore fa piovere sopra i buoni e sui cattivi, fa sorgere il sole sopra i giusti e sopra gli ingiusti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Assisi, appello del vescovo Accrocca durante il Rosario: “Meglio incontrare Dio come Padre che come giudice”

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«Dio si è fatto incontrare attraverso fatti e persone»: le parole del Vescovo alle messe di Pasqua«Questa solennità afferma un diritto fondamentale per l’uomo: il diritto alla speranza».