Dio si è fatto incontrare attraverso fatti e persone | le parole del Vescovo alle messe di Pasqua

Durante le celebrazioni pasquali nelle chiese di Piacenza e Bobbio, il vescovo ha sottolineato che Dio si manifesta attraverso eventi e persone nella vita quotidiana. Le sue parole si sono rivolte ai fedeli invitandoli a vivere il presente, evitando di ancorarsi al passato fatto di ricordi, nostalgie e rimpianti. Le messe hanno coinvolto le comunità locali in un momento di riflessione sulla presenza divina nelle azioni di tutti i giorni.

«Questa solennità afferma un diritto fondamentale per l’uomo: il diritto alla speranza». Nella veglia in Cattedrale battezzate 14 persone adulte Lo sguardo è alla vita quotidiana, non al passato per vivere di ricordi, di nostalgie e di rimpianti: è, in sintesi, uno degli inviti rivolti ai piacentini dal vescovo Adriano Cevolotto nelle messe di Pasqua nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio. Un invito contenuto nelle parole del vangelo rivolte dall’angelo alle donne al mattino di Pasqua: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». «La Galilea - ha sottolineato il Vescovo - era il luogo geografico da cui tutto è iniziato, ma anche il luogo, per la sua distanza da Gerusalemme e la sua marginalità, della vita ordinaria e di crocevia di popoli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Pasqua, il Vescovo in cattedrale: «Non si innalzino bandiere di guerra in nome di Dio. Deponiamo le armi, tutti» Leggi anche: Ceriano, la Pasqua si colora con le “Uncinettine”: addobbi fatti a mano nel cuore del paese Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics Temi più discussi: L’arcivescovo alla Veglia Pasquale: ‘La gioia di piacere a Dio cambi totalmente la nostra vita’; La statua di Gesù Bambino di Praga a Ravenna. Parla di un Dio che non ha bisogno di carri armati per dimostrare la sua grandezza; Possiamo vivere senza Dio? Dom Matteo Ferrari al Centro universitario di Padova; LaVoce - lavoce.it. «Dio si è fatto incontrare attraverso fatti e persone»: le parole del Vescovo alle messe di Pasqua«Questa solennità afferma un diritto fondamentale per l’uomo: il diritto alla speranza». Nella veglia in Cattedrale battezzate 14 persone adulte ... ilpiacenza.it Lo scandalo del Dio incarnatoChe cosa resta del volto amato di Gesù che ancora festeggiamo nel Natale, sia pur deturpandolo in vari modi? Il meraviglioso mistero che continua a parlare all’uomo contemporaneo ... ilfoglio.it Il vescovo: aiutaci a comprendere che dietro questo strazio c'è un progetto di Dio più grande #Maddaloni facebook Buongiorno e buona settimana a tutti Voi. Dio Vi Benedica e accompagni sempre nella vita. Le donne corrono ad annunciare la gioia. Chi incontra il Risorto non può restare fermo. Porta anche tu una parola di speranza. x.com