Dio si è fatto incontrare attraverso fatti e persone | le parole del Vescovo alle messe di Pasqua

Da ilpiacenza.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le celebrazioni pasquali nelle chiese di Piacenza e Bobbio, il vescovo ha sottolineato che Dio si manifesta attraverso eventi e persone nella vita quotidiana. Le sue parole si sono rivolte ai fedeli invitandoli a vivere il presente, evitando di ancorarsi al passato fatto di ricordi, nostalgie e rimpianti. Le messe hanno coinvolto le comunità locali in un momento di riflessione sulla presenza divina nelle azioni di tutti i giorni.

«Questa solennità afferma un diritto fondamentale per l’uomo: il diritto alla speranza». Nella veglia in Cattedrale battezzate 14 persone adulte Lo sguardo è alla vita quotidiana, non al passato per vivere di ricordi, di nostalgie e di rimpianti: è, in sintesi, uno degli inviti rivolti ai piacentini dal vescovo Adriano Cevolotto nelle messe di Pasqua nella Cattedrale di Piacenza e nella Concattedrale di Bobbio. Un invito contenuto nelle parole del vangelo rivolte dall’angelo alle donne al mattino di Pasqua: «Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno». «La Galilea - ha sottolineato il Vescovo - era il luogo geografico da cui tutto è iniziato, ma anche il luogo, per la sua distanza da Gerusalemme e la sua marginalità, della vita ordinaria e di crocevia di popoli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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