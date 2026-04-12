Ascolti tv ieri sera 11 aprile 2026 Amici contro Canzonissima ecco i programmi in prima serata e i dati Auditel
I dati di ascolto di ieri sera, sabato 11 aprile 2026, mostrano i risultati delle due principali trasmissioni in prima serata. Da un lato, il programma di Maria De Filippi, “Amici”, dall’altro, la produzione di Milly Carlucci, “Canzonissima”. Sono stati registrati numeri di viewing che evidenziano le preferenze del pubblico tra i due show, trasmettendo un quadro chiaro delle scelte televisive di quella serata.
Maria De Filippi contro Milly Carlucci: scopriamo gli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 aprile 2026 Gli ascolti tv di ieri sera, sabato 11 aprile 2026, vedono uno scontro fra due programmi di punta: Amici condotto da Maria De Filippi su Canale 5 e Canzonissima condotto da Milly Carlucci su R.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ascolti tv ieri sera 24 marzo 2026, per il Grande Fratello Vip nuovo flop? Ecco i dati Auditel della prima serata di tutti i programmiScopriamo gli ascolti tv di ieri sera, martedì 24 marzo 2026: riflettori puntati sui dati del Grande Fratello Vip, giunto alla sua terza puntata dopo...
Ascolti tv ieri sera 10 aprile 2026, Uno sbirro in Appennino debutta contro Stanno tutti invitati, i dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, giovedì 9 aprile 2026, vedono lo scontro tra una nuova fiction di Rai 1, Uno sbirro in Appennino, con protagonista...