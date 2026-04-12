Ambra Orfei racconta la morte del marito Gabriele Piemonti | Ho fatto di tutto per salvarlo si è consumato per il lavoro

L'attrice e showgirl ha descritto gli ultimi momenti del marito, deceduto in seguito a complicazioni legate al lavoro. Ha riferito di aver fatto di tutto per aiutarlo, ma lui si è spento dopo una lunga lotta. La tragedia si è consumata durante le festività natalizie, trasformando una ricorrenza in un evento drammatico. La vicenda ha suscitato grande attenzione, con amici e familiari che hanno espresso cordoglio.