Ambra Orfei racconta la morte del marito Gabriele Piemonti | Ho fatto di tutto per salvarlo si è consumato per il lavoro
L'attrice e showgirl ha descritto gli ultimi momenti del marito, deceduto in seguito a complicazioni legate al lavoro. Ha riferito di aver fatto di tutto per aiutarlo, ma lui si è spento dopo una lunga lotta. La tragedia si è consumata durante le festività natalizie, trasformando una ricorrenza in un evento drammatico. La vicenda ha suscitato grande attenzione, con amici e familiari che hanno espresso cordoglio.
Un Natale che si trasforma in tragedia, una corsa contro il tempo e una vita spezzata in pochi istanti. Ambra Orfei, icona del circo italiano e nota organizzatrice di eventi, ha rotto il silenzio sul dramma che l’ha colpita nel dicembre del 2022: la scomparsa improvvisa del marito, l’imprenditore.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Chi era il marito di Ambra Orfei, Gabriele Piemonti morto a 61 anni per infarto: “Penso di aver fatto tutto quello che ho potuto per salvarlo”Ambra Orfei ha parlato per la prima volta del dolore per la scomparsa nel 2022 di suo marito Gabriele Piemonti qualche mese fa.
Ambra Orfei: chi era il marito Gabriele Piemonti e come è morto l’imprenditore della RivieraLa vita di Ambra Orfei è sempre stata legata al mondo dello spettacolo, alla magia del circo e a quella tradizione familiare che porta un cognome...