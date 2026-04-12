Durante la discesa in aereo verso l’arcipelago di Amami:oshima, si avverte un cambiamento evidente nel paesaggio e nell’atmosfera. La vista si apre su un territorio meno frequentato e più selvaggio rispetto alle destinazioni turistiche più note. Le isole si distendono sottostanti, con coste che si estendono tra spiagge e aree naturali, lontano dai flussi turistici di massa. È in quel momento che si percepisce di aver raggiunto un luogo diverso, sospeso tra due mondi.

C’è un momento preciso, durante la discesa dell’aereo su Amami?shima, in cui si capisce di essere arrivati altrove. Non è solo il mare che vira dal cobalto all’acquamarina, né la linea verde e densa della foresta subtropicale che avanza fin quasi alla riva. È qualcosa di più difficile da nominare: una sensazione di distanza dal rumore del mondo, come se il tempo avesse rallentato il passo e il paesaggio attendesse, paziente, di essere finalmente guardato. L’arcipelago di Amami — tredici isole disseminate nel Mar Cinese Orientale tra Kyushu e Okinawa, nella prefettura di Kagoshima — è uno dei luoghi più straordinari e meno raccontati del Giappone.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Amami: un arcipelago sospeso tra due mondi, lontano dai circuiti del turismo di massa

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