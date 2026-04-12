Durante la puntata di sabato 11 aprile di Affari Tuoi, l’attenzione si concentra sulla partecipazione di Giorgia, assistente sociale di 27 anni di Pescara. La puntata segue un episodio in cui un concorrente si è infortunato, mentre un’altra concorrente è stata coinvolta in situazioni di tensione. La trasmissione ha proposto anche un intervento speciale, con ospiti come Jovanotti e Gianni Morandi, e ha mostrato momenti di tensione tra i concorrenti.

Affari Tuoi torna a far giocare l’Italia nella puntata di sabato 11 aprile e, dopo quella speciale del giorno prima che aveva ospitato Jovanotti e Gianni Morandi, vede giocare Giorgia, 27enne assistente sociale di Pescara, in Abruzzo. Stefano De Martino ha condotto una puntata non facile, ricca di imprevisti e brutte sorprese. A niente sono servite le distrazioni della ballerina Martina Miliddi, le battute di Herbert Ballerina e le canzoni di incoraggiamento del conduttore: la concorrente è stata beffata dall’ultimo cambio offerto dal Dottore. Stefano De Martino si fa male, concorrente beffata. A giocare nella serata di sabato 11 aprile Giorgia, 27enne, accompagnata dalla zia “dai sogni premonitori”, Alessandra.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari Tuoi, De Martino si fa male e Martina Miliddi “sempre in mezzo”. Puntata da dimenticare

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