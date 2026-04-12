Acqua & Sapone la chiusura finisce in Parlamento

Il caso riguardante l’ex Logimer di Piancastagnaio è approdato in Parlamento, dopo che la chiusura dell’attività ha suscitato discussioni tra cittadini e autorità locali. La questione riguarda aspetti legali e ambientali legati all’interruzione delle operazioni e alle conseguenze per la comunità. La discussione si svolge davanti alle commissioni parlamentari, con l’obiettivo di analizzare le procedure seguite e le eventuali responsabilità.

Piancastagnaio (Siena), 12 aprile 2026 – Il caso relativo all’ex Logimer di Piancastagnaio sbarca in Parlamento: il parlamentare di Fratelli d’Italia, Francesco Michelotti (coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni) ha infatti presentato un’interrogazione al ministero delle Imprese e del made in Italy e al ministero del Lavoro. L’annuncio arriva dal coordinatore comunale FdI di Abbadia San Salvatore, Massimiliano Tondi, che spiega: “La recente decisione della società Cesar di chiudere il sito logistico ex Logimer di Piancastagnaio che da anni gestisce la logistica per il marchio ‘ Acqua &Sapone ’, desta profonda preoccupazione. Ancor più in quanto tale volontà sembra dettata da ragioni strategiche piuttosto che da una crisi economica e finanziaria”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua & Sapone, la chiusura finisce in Parlamento Acqua&Sapone, oggi sciopero: "Nell’incontro chiusura confermata"La vertenza Acqua&Sapone si fa subito calda, con l’annuncio di una giornata di sciopero per oggi, deciso ieri dalle organizzazioni sindacali. Tavolo su Acqua&Sapone. Unione dei Comuni: "Chiusura inaccettabile"Questa mattina si apre in Regione il tavolo di crisi sulle problematiche occupazionali legate alla annunciata chiusura del magazzino "Logimer" (noto...