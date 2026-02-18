Cane scappa dai padroni e corre in strada | un' ora di inseguimento e paura in centro
Un cane di taglia media, scappato dai proprietari questa mattina in via Acquasola, ha scatenato un inseguimento di un'ora nel cuore della città. Il cane si è improvvisamente liberato e ha iniziato a correre tra le auto, creando scompiglio tra i passanti e i automobilisti. I cittadini hanno assistito impauriti alla scena, mentre le forze dell’ordine cercavano di catturarlo senza successo.
Lieto fine: l’animale, impaurito e stremato, è stato messo in sicurezza e restituito ai proprietari dalla polizia locale intervenuta con le proprie pattuglie Momenti di apprensione e particolare inseguimento in centro. Intorno alle 9 del mattino un cane di taglia media è sfuggito al controllo dei padroni nella zona dell’Acquasola, l'animale ha cominciato a correre in mezzo alla strada, mettendo a repentaglio la propria sicurezza e quella dei veicoli in strada. È stato lanciato l'allarme e la centrale operativa della polizia locale ha diramato la segnalazione alle pattuglie che si trovavano in zona.🔗 Leggi su Genovatoday.it
