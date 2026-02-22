tra alti e bassi i look in e quelli out fuori dalle sfilate della london fashion week

L’arrivo delle sfilate Autunno-Inverno 2026-2027 a Londra deriva dalla scelta di spostare l’evento dalla tradizionale location newyorchese, puntando su una nuova vetrina internazionale. La decisione si deve alla voglia di innovare e di attirare un pubblico più vasto, che segue con attenzione le tendenze. Le strade di Londra si popolano di modelle e fashionisti, mentre le vetrine si preparano a mostrare le ultime novità. La settimana della moda britannica si apre con entusiasmo e molte attese.

D opo New York, it’s London baby. La Fashion Week cambia latitudine e il circo della moda atterra nella capitale britannica per le sfilate Autunno-Inverno 2026-2027. Nonostante sia stato avvistato Re Carlo in front row, è per le strade di Londra che si consuma lo spettacolo più atteso: quello dei look Street Style. Kate Middleton rispolvera il cappotto tartan all’Ever After Garden di Londra X Sotto il Big Bang lo stile è esclusivo, sì, ma a volte anche eccessivo. Il risultato? Un’altalena di outfit audaci decretati In e scivoloni di stile finiti Out. Quali copieremo, e quali sarebbe stato meglio dimenticare? Chi è davvero In alla London Fashion Week. 🔗 Leggi su Iodonna.it

London Fashion Week Autunno 2026: il calendario segna il ritorno di Temperley London e Julien MacdonaldLa London Fashion Week Autunno 2026 segna un ritorno importante con la presenza di Temperley London e Julien Macdonald, simboli di un settore in rinascita.

New York Fashion Week Autunno-Inverno 2026-2027: i trend dalle sfilate (spoiler è tornato l'eyeliner)Durante la settimana della moda di New York per l'autunno-inverno 2026-2027, gli stilisti hanno presentato molte novità, tra cui il ritorno deciso dell’eyeliner.

