Il revival di X-Files prodotto da Hulu sta per diventare realtà, dopo mesi di incertezze sul suo sviluppo. Questa nuova stagione vedrà il ritorno di Fox Mulder, interpretato dall’attore che lo ha reso famoso, secondo quanto annunciato. L’attore ha recentemente parlato pubblicamente del progetto, confermando il suo coinvolgimento nel reboot diretto da Ryan Coogler. La notizia ha suscitato interesse tra i fan della serie originale.

Il tanto chiacchierato revival di X-Files targato Hulu sta finalmente abbandonando il limbo dello sviluppo per diventare realtà. Il progetto, affidato alla visione di Ryan Coogler (regista di Black Panther e fresco vincitore di un Oscar per Sinners ), si appresta a girare l’episodio pilota, portando con sé grandi novità e qualche incognita per i fan storici. Un cast rinnovato per una nuova era. La nuova versione della serie sci-fi più iconica della TV si preannuncia come un taglio netto col passato. Il creatore originale Chris Carter non farà parte del progetto, e i ruoli dei protagonisti sono già stati assegnati a Danielle Deadwyler e Himesh Patel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - X-Files: David Duchovny rompe il silenzio sul ritorno di Fox Mulder nel reboot di Ryan Coogler

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