Linz Andreeva e Potapova in finale | trionfo delle favorite

Alle semifinali dell’Upper Austria Ladies Linz, le due favorite, Andreeva e Potapova, hanno conquistato il pass per la finale. Entrambe hanno affrontato e superato difficoltà durante le rispettive partite, che si sono concluse con il loro successo. La sfida decisiva tra le due si disputerà domenica alle 14:00.

Le semifinali dell’Upper Austria Ladies Linz hanno consegnato due finaliste attese, Andreeva e Potapova, che si sfideranno domenica alle 14:00 dopo aver superato ostacoli tecnici e fisici nei rispettivi match. Sotto il sole del Design Center, le favorite hanno confermato il loro status pur affrontando momenti di incertezza durante gli incontri disputati questo sabato. La gestione della tensione e l’equilibrio fisico di Andreeva. Il percorso di Andreeva verso la finale è stato caratterizzato da un alternarsi di momenti di difficoltà tecnica e capacità di reazione. Nel primo set contro Ruse, la diciottenne siberiana ha mostrato segni di affaticamento e disorganizzazione, subendo un vantaggio iniziale della rumena che ha conquistato quattro game consecutivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Linz, Andreeva e Potapova in finale: trionfo delle favorite WTA Linz 2026: Andreeva e non solo nello storico torneo austriaco1987: da questo anno parte la storia del WTA di Linz, uno degli eventi indoor più conosciuti e apprezzati del circuito femminile. Leggi anche: Mirra Andreeva e Alexandra Eala ricevono wildcards per il Linz Open WTA.