Fontecchio non basta a Miami vincono Detroit e Boston Oklahoma a valanga

Nella notte italiana sono scese in campo dieci partite di NBA. Miami non è riuscita a conquistare la vittoria contro Detroit e Boston, mentre Oklahoma ha fatto il pieno di punti, vincendo in modo chiaro. I risultati di questa notte lasciano ancora aperto il quadro della stagione, con molte squadre in corsa e altre che devono ancora trovare la giusta continuità.

ROMA - Dieci le partite della regular-season di Nba giocate nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Cade sul parquet di casa Miami, vittorie per Pistons, Knicks e Celtics ai vertici della Eastern Conference. Successo per i Thunder a ovest, bene anche Lakers, Suns e 76ers. Di fronte ai quasi 20mila spettatori del Kaseya Center di Miami, gli Heat finiscono al tappeto con gli Atlanta Hawks, che sfruttano la 'mano calda' di Jalen Johnson (29 punti) e C.J. McCollum (26) per assicurarsi la sfida per 127-115. Non basta, alla franchigia della Florida, la bella prova dell'azzurro Simone Fontecchio, che termina a referto con 18 punti, 6 rimbalzi e 2 assist in 34 minuti di impiego.

