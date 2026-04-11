Durante un'intervista, il tennista ha commentato il suo rapporto con il rovescio a una mano, condividendo pensieri sul suo utilizzo e sui cambiamenti nel gioco. Ha anche parlato delle sfide incontrate nel mantenere questa tecnica nel corso della carriera e delle possibili evoluzioni future di questa componente del suo repertorio. La discussione ha riguardato soprattutto le sue esperienze personali e le decisioni prese nel tempo riguardo al suo stile di gioco.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Stan Wawrinka è una delle figure più amate nel mondo del tennis, e la sua assenza dal circuito ATP dopo il 2026 si farà sentire. Con l’annuncio che questa sarà la sua ultima stagione, il 41enne svizzero continua a affascinare i fan con lampi del talento che hanno contraddistinto la sua carriera. I fan sono particolarmente attratti dal suo colpo distintivo: il rovescio a una mano. Questa tecnica, diventata uno dei tratti più riconoscibili del tennis, è diventata rara nel panorama attuale, e i tifosi bramano di vederne ancora uno prima che Wawrinka chiuda il sipario sulla sua carriera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Wawrinka riflette sul futuro del rovescio ad una mano nel tennis.

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