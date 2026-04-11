Voli per le Maldive a 250 euro 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone Ma salgono i prezzi per Grecia e Spagna

I prezzi dei voli verso alcune destinazioni sono variati nelle ultime settimane. I voli per le Maldive si trovano a circa 250 euro, mentre per le Seychelles il costo si aggira sui 197 euro. Per il Giappone, il prezzo si attesta sui 370 euro. Al contrario, i voli verso Grecia e Spagna hanno registrato un aumento dei costi. La situazione nel Medio Oriente potrebbe influenzare le decisioni di viaggio nelle prossime settimane.

La crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta esotica. Lo afferma Assoutenti, che ha monitorato le tariffe aeree per alcune località turistiche dell’Oceano Indiano e dell’Asia. Le prenotazioni estive verso destinazioni estere, come confermato dagli operatori del settore turistico, stanno pagando il conto della crisi in atto, spiega Assoutenti. «Gli aerei diretti in alcune aree del mondo restano così vuoti e, in assenza di domanda, gli algoritmi che regolano le tariffe delle compagnie aeree sono costretti ad abbassare i prezzi – spiega il...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone. Ma salgono i prezzi per Grecia e Spagna Voli per le Maldive a 250 euro, 197 per le Seychelles e 370 per il Giappone: i prezzi per la crisi e le dateLa crisi in Medio Oriente può essere la migliore alleata di chi cerca un'occasione per i viaggi futuri verso una destinazione estera o una meta...