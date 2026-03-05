Visite guidate speciali nella Viterbo sotterranea per la giornata internazionale della donna

Per la giornata internazionale della donna, Viterbo sotterranea ha predisposto visite guidate dedicate alle donne, offrendo un percorso attraverso i suoi ambienti sotterranei. L’evento si svolge in una giornata specifica e si rivolge a un pubblico interessato a scoprire i luoghi nascosti della città. La giornata si caratterizza per un programma concentrato su attività e percorsi pensati esclusivamente per le partecipanti.

In occasione della giornata internazionale della donna, Viterbo sotterranea ha organizzato una giornata tutta al femminile. Domenica 8 marzo, infatti, è stata preparata una speciale visita guidata negli affascinanti spazi sotterranei di Viterbo dedicata a tutte le donne. Lo staff di Tesori d'Etruria accompagna gli ospiti illustrando la storia e gli aneddoti dei cunicoli scavati nella roccia, risalenti al periodo etrusco e medioevale. In occasione della festa rimane aperto al pubblico anche il Museo storico dei cavalieri templari e lo spettacolare percorso sotterraneo di via Chigi.

