Vietri sul Mare si insedia il nuovo comandante dei vigili Alfredo Avallone

A Vietri sul Mare, questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo comandante dei vigili urbani. Alla presenza dell’amministrazione comunale, tra cui il sindaco, il nuovo responsabile del Corpo di Polizia Municipale ha assunto ufficialmente il suo incarico presso palazzo di città. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri del personale locale.

Il nuovo comandante del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Vietri sul Mare, Alfredo Avallone, si è ufficialmente insediato nel suo nuovo incarico, nel corso della cerimonia che si è tenuta stamattina a palazzo di città, alla presenza dell’intera amministrazione guidata dal sindaco.🔗 Leggi su Salernotoday.it Vietri sul Mare, nominato il nuovo comandante della Polizia MunicipaleVietri sul Mare ha un nuovo comandante della Polizia Municipale: è Alfredo Avallone, sottufficiale in quiescenza proveniente dalla Guardia di Finanza. Vietri sul Mare, intitolata una strada al dottor Pietro AvalloneGrande emozione ed attimi di commozione, questa mattina nella frazione Raito di Vietri sul Mare, per l'intitolazione del tratto di strada, già via...