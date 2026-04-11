Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 10 | 25

Alle 10:25 del 11 aprile 2026, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione proviene dalla redazione di Astral, ente che si occupa di monitorare e gestire la mobilità regionale. La notizia riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi in corso o programmati nella rete stradale della capitale e delle aree limitrofe.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apertura code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo tra via del Mare Roma Fiumicino e code per traffico in galleria Appia lentamente sulla carreggiata esterna del raccordo tra piani diramazione Roma Sud code per traffico intenso su tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro code a tratti sulla Cassia 3 Olgiata Giustiniana nei due sensi e Cody sulla Prenestina all'altezza di Colle Prenestino in direzione osteria dell'Osa ricordiamo che domani sarà una giornata all'insegna dello Sport le strade. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 10:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com