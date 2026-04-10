Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 di oggi, la rete di viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio presenta variazioni dovute a lavori e incidenti. La redazione di Astral Infomobilità fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni delle strade, con indicazioni specifiche sui percorsi maggiormente interessati. La situazione del traffico viene monitorata costantemente per informare gli automobilisti e favorire un flusso più regolare delle auto in città.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare risolto l'incidente Terna Code in diminuzione ora localizzate tra le uscite diramazione Roma sud e Prenestina interna si rallenta cui per traffico intenso dalla Nomentana alla 24 e dalla Tuscolana alla piace colazione scorrevole poi sul tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla roma-fiumicino diamo uno sguardo le consolari risolto l'incidente sulla Salaria la circolazione è regolare tra via dei Prati Fiscali all'aeroporto dell'Urbe in direzione raccordo anulare Nella direzione opposta code ma per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 11:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si è scorrevole... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento Come di consueto ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook