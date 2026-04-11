Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 09 | 40

Alle ore 09:40 del 11 aprile 2026, si segnala una comunicazione di Astral, l’ente responsabile dell’infomobilità nella regione Lazio. La comunicazione riguarda lo stato della viabilità a Roma e dintorni, con aggiornamenti sui flussi di traffico e eventuali interventi in corso. La redazione di mobilità fornisce queste informazioni per favorire la circolazione e permettere agli utenti di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina per incidente all'altezza di Aprilia in direzione Latina mentre sulla A1 Firenze Roma 6 Lamone via Banchi con visibilità a 100 metri tra Orvieto e Magliano Sabina e analoga situazione sulla Roma Napoli Montone Anagni Frosinone San Vittore prestare la massima attenzione ricordiamo che domani sarà una giornata all'insegna dello sport e le strade del centro dalle 930 alle 11:30 faremo attraversate dai partecipanti alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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