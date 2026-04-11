Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 09 | 10

Alle 09:10 di oggi, la redazione di mobilità della regione Lazio ha fornito un aggiornamento sulla viabilità a Roma e dintorni. Il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato le condizioni attuali delle principali strade e autostrade, offrendo informazioni utili agli automobilisti per affrontare la giornata. Le notizie riguardano eventuali incidenti, lavori in corso o altri eventi che potrebbero influenzare la circolazione.

Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di mobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle principali strade e autostrade della Regione fanno eccezione delle cose sulla Pontina per incidente all'altezza di Aprilia in direzione Latina mentre sulla A1 Firenze Roma 6 Lamone via Banchi con visibilità a 100 metri tra Orvieto e Magliano Sabina e analoga situazione sulla Roma Napoli Montone Anagni Frosinone San Vittore prestare la massima attenzione ricordiamo che domani sarà una giornata all'insegna dello sport e le strade del centro dalle 930 alle 11:30 faremo attraversate dai partecipanti alla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 09:10 Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla Pontina alcune... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 09:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio il traffico si mantiene... Argomenti più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-04-2026 ore 18 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 08:40Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura traffico regolare sul raccordo sulle ... romadailynews.it Frane diffuse, viabilità compromessa e rischio idrogeologico: la Regione chiede interventi urgenti e una strategia a lungo termine. L’8 aprile incontro a Roma con il ministro Salvini - facebook.com facebook "#Roma #viabilità #Atac Alla Garbatella dalle 9,30 alle 13,30 manifestazione in piazza Oderico da Pordenone, sotto alla sede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com