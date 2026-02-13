Montese attiva entro l' estate la stazione ecologica a servizio del territorio

A Montese, stanno lavorando per aprire entro l’estate una nuova stazione ecologica che aiuterà i residenti a smaltire i rifiuti in modo più semplice. La struttura sarà situata vicino al centro abitato e permetterà di portare materiali riciclabili come plastica, vetro e carta. I lavori sono già in corso e i cittadini attendono con entusiasmo l’apertura del nuovo punto di raccolta.

Una nuova stazione ecologica a servizio del nostro Appennino è in fase di realizzazione a Montese. Entro l’estate, infatti, il centro di raccolta sarà a disposizione dei cittadini. La stazione ecologica sorgerà in via Notari, a ridosso dell’area industriale. Hera, in accordo con l’amministrazione comunale, sta svolgendo i lavori di costruzione, finanziati anche grazie a fondi Pnrr.Il progetto di realizzazione della stazione ecologica di Montese prevede un centro di raccolta posto in un’area recintata, in cui saranno presenti uno spazio coperto da tettoia metallica per il deposito, in aree distinte, di RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi, come bombolette e vernici) e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche).🔗 Leggi su Modenatoday.it Approfondimenti su montese attiva Capodanno 2026 a Firenze: tramvia in servizio tutta la notte, Ztl attiva fino alle 8 del primo gennaio Riapre la stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena La stazione ecologica Leonardo di via Nobili a Modena riapre lunedì 22 dicembre, dopo alcuni mesi di lavori di ristrutturazione. Il Municipio XIV esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ileana Argentin, che ha ricoperto con impegno e dedizione il ruolo di Consigliera municipale. Da sempre attiva nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, ha dedicato la propria atti - facebook.com facebook