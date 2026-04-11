Ventimiglia | apre il nuovo parcheggio primi 300 posti gratis

A Ventimiglia è stato aperto un nuovo parcheggio situato nelle ex zone ferroviarie, con i primi 307 posti auto gratuiti disponibili per i cittadini. L’area di sosta si trova in una posizione strategica e rappresenta una novità per la mobilità locale. La struttura è ora accessibile e pronta per l’uso, offrendo un’opportunità di parcheggio senza costi per chi si reca in zona.

Un'area di sosta che promette di trasformare la mobilità del ponente ligure è finalmente accessibile a Ventimiglia, dove sono stati messi in funzione i primi 307 posti auto gratuiti all'interno del nuovo parcheggio situato nelle ex zone ferroviarie. L'opera, che mira a offrire un totale di 900 stalli, rappresenta una risposta concreta al problema della sosta in una città che funge da snodo internazionale. Riqualificazione urbana e superamento dei vecchi vincoli progettuali Il recupero di questo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ventimiglia: apre il nuovo parcheggio, primi 300 posti gratis Apre il nuovo centro multifunzionale al Corvetto: dai posti letto alla lavanderia gratis. Ecco cosa c’èIl polo di via Barabino offrirà accoglienza notturna e attività creative: tutti i dettagli sugli orari e i servizi attivi Prende ufficialmente il via... Leggi anche: Parcheggio Tripoli, cantiere al rush finale. Pronte sbarre e parchimetri: 300 posti auto in arrivo per l'estate