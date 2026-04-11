Vendita Salernitana Iervolino accelera | c' è la data del possibile closing

Il proprietario della squadra di calcio di Salerno ha deciso di accelerare le procedure di vendita, puntando a concludere l’accordo prima dell’inizio dei playoff. La società interessata, controllata da un socio unico, ha comunicato di essere pronta a formalizzare la transazione. La data del possibile closing è stata indicata come imminente, con l’obiettivo di portare a termine l’operazione entro pochi giorni.

Iervolino accelera: è pronto a vendere la Salernitana a???????Rufini, socio unico di Antarees srl, prima che inizino i playoff. Attraverso l'advisor Sarandrea, che nel nuovo organigramma è pronto a ricoprire il ruolo di dg, si sono susseguiti i contatti nelle ultime ore tra i legali di Iervolino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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