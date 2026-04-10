A Vaiano, questa mattina, sono stati rimossi gli ordigni bellici inesplosi trovati nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio, vicino alla via della Fattoria. Dopo l'intervento delle squadre specializzate, la strada è stata riaperta al traffico. L'area era stata evacuata nelle ore precedenti per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta durante il procedimento.

Vaiano (Prato), 10 aprile 2026 – Sono stati rimossi questa mattina gli ordigni bellici inesplosi rinvenuti nei giorni scorsi nel parco della Villa del Mulinaccio in area prospiciente la via della Fattoria a Vaiano. Si tratta di quattro proiettili di cannone da 75 millimetri risalenti alla seconda guerra mondiale, recuperati in sicurezza da una squadra di due artificieri del Genio Ferrovieri di Bologna. A seguito del completamento delle operazioni di bonifica e del ripristino delle condizioni di sicurezza, il tratto di strada precedentemente interdetto con ordinanza del 3 aprile è stato riaperto al transito già nella mattinata di oggi. Le operazioni hanno visto la rimozione degli ordigni dal parco ed il loro trasporto in un'area a monte isolata dove, un volta interrati, sono stati fatti brillare in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaiano, rimossi gli ordini bellici. Strada riaperta

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