Tre giovani sono stati denunciati dopo aver utilizzato bancomat smarriti. Sono stati identificati e accusati di aver fatto un uso improprio di carte di pagamento trovate in un portafoglio. I fatti si sono verificati di recente e coinvolgono due uomini di 23 anni e una donna di 21 anni. Le forze dell’ordine hanno ricostruito la vicenda e avviato le procedure legali.

Trovano un portafoglio con dentro tre bancomat e li utilizzano. Sono stati denunciati per uso improprio di carta di pagamento tre giovani, due 23enni e una 21enne. A tradirli le telecamere a circuito chiuso di un esercizio commerciale di Drizzona e l’abilità dei carabinieri della stazione di San Giovanni in Croce, che hanno incrociato i dati e sono risaliti all’identità dei tre ragazzi. Il 27 marzo, un uomo residente in paese si era presentato dai carabinieri denunciando che il giorno prima, a Casalmaggiore, aveva smarrito il portafogli che conteneva, oltre ai documenti personali, anche tre carte bancomat. La sera stessa dello smarrimento dal servizio di home banking si era accorto che le carte erano state usate per degli acquisti in un esercizio pubblico a Piadena Drizzona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Utilizzano bancomat smarriti. Tre identificati e denunciati

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