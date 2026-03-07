Avevano fatto esplodere un distributore di sigarette e un bancomat | identificati e denunciati

Due uomini di 20 e 30 anni residenti a Giarre sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Giarre dopo aver tentato di far esplodere un distributore di sigarette e un bancomat. Gli episodi si sono verificati presso gli uffici postali di Giarre e Riposto, dove i sospetti hanno usato esplosivi nel tentativo di rubare. Le autorità hanno portato a termine le indagini e formalizzato le denunce.

Le indagini dei carabinieri, condotte attraverso l'analisi delle telecamere e le perquisizioni domiciliari, hanno portato all'identificazione di due giovani, di 20 e 30 anni, ora deferiti all'Autorità Giudiziaria I carabinieri della stazione di Giarre hanno identificato e denunciato all'Autorità Giudiziaria due uomini, di 20 e 30 anni, entrambi residenti a Giarre, ritenuti responsabili di due tentativi di furto con esplosivo ai danni di sportelli bancomat degli uffici postali di Giarre e Riposto, avvenuti nella notte del 21 febbraio. Agli stessi due soggetti sarebbe da ricondurre anche l'esplosione di un distributore automatico di sigarette in un bar della frazione Torre Archirafi di Riposto, il 5 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Giarre, assalti con esplosivo a bancomat e distributore di sigarette: denunciati due giovani Individuati dai Carabinieri i presunti autori degli attacchi Le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di Giarre...

