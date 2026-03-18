Tel Aviv missili iraniani distruggono una stazione ferroviaria |  Due feriti gravi Il capo dell' antiterrorismo Usa si dimette

Da xml2.corriere.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Tel Aviv, una stazione ferroviaria è stata colpita da missili iraniani, provocando due feriti gravi. Nel frattempo, il capo dell'antiterrorismo degli Stati Uniti si è dimesso. In Iran, viene confermata la morte di Larijani, e Teheran annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti. Nessuna delle parti ha ancora rivendicato ufficialmente gli attacchi.

L'Iran conferma la morte di Larijani. Teheran: Hormuz bloccato per impedire i rifornimenti alle basi Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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