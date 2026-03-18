A Tel Aviv, una stazione ferroviaria è stata colpita da missili iraniani, provocando due feriti gravi. Nel frattempo, il capo dell'antiterrorismo degli Stati Uniti si è dimesso. In Iran, viene confermata la morte di Larijani, e Teheran annuncia il blocco dello Stretto di Hormuz per impedire i rifornimenti. Nessuna delle parti ha ancora rivendicato ufficialmente gli attacchi.

L'Iran conferma la morte di Larijani. Teheran: Hormuz bloccato per impedire i rifornimenti alle basi Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Tel Aviv, missili iraniani distruggono una stazione ferroviaria: «Due feriti gravi». Il capo dell'antiterrorismo Usa si dimette

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Che ne sarà delle Tel Aviv di W!ZZ Qualche supposizione logica l'avremmo anche fatta.... nel frattempo però Danzica si fa in quattro e guadagna una rotazione la domenica dal 10 maggio.... allo stesso orario della Tel Aviv... - facebook.com facebook

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