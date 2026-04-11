Ungheria l’asse Trump-Orbán | promessa di aiuti USA prima del voto

Negli ultimi giorni, il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato la disponibilità a offrire supporto economico all’Ungheria nel caso in cui il governo si trovasse in difficoltà. La dichiarazione è arrivata in un momento di preparazione alle prossime elezioni nazionali, che si terranno proprio domenica. La notizia ha attirato l’attenzione sui legami tra le due nazioni in vista delle consultazioni elettorali.

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha manifestato una ferma volontà di fornire assistenza economica all’Ungheria qualora il Primo Ministro Viktor Orbán dovesse trovarsi in difficoltà, proprio mentre il Paese si prepara alle consultazioni elettorali previste per domani, domenica. Questa dichiarazione, arrivata tramite un post su Truth Social, sottolinea la disponibilità della Casa Bianca di impiegare tutta la potenza finanziaria americana per sostenere l’economia ungherese, richiamando i precedenti legami con altri grandi alleati del passato e puntando sulla prosperità che deriverebbe dalla prosecuzione della guida di Orbán. L’asse transatlantico a supporto della leadership ungherese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ungheria, l’asse Trump-Orbán: promessa di aiuti USA prima del voto Petrolio russo e soldi all’Ucraina, l’ultimo ricatto di Orbán all’Ue prima del voto chiave in UngheriaBruxelles, 27 leader attorno a un tavolo, una decisione storica da prendere in un contesto di stress e pericoli per l’Europa, un Paese che si mette... Leggi anche: Ungheria verso il voto: la difficile sfida di Magyar a Orban Argomenti più discussi: Ungheria al voto, Orbán tra pressioni globali e rischio sconfitta; Destra europea e Stati Uniti divisi sulla guerra in Iran: distanza da Trump e nuovo asse con Orbán. Elezioni Ungheria, Orban accusa l'opposizione: «Complotto per manipolare il voto». E incassa l'endorsement di TrumpSi infuoca il clima in Ungheria in vista delle elezioni politiche di domenica. Mentre l'opposizione guidata da Peter Magyar viene data in vantaggio dagli ultimi sondaggi, il premier ... ilmattino.it Ungheria 2026: gli ultimi sondaggi politici elettorali, le accuse di Orban e l’intervento di TrumpMagyar ancora avanti sul premier, ma pesano gli indecisi. Publicus: Tisza in testa al 38%, ma un elettore su quattro ancora senza scelta ... msn.com Meloni stretta tra l'Europa e Vance. Il vicepresidente Usa: "Deluso da leader Ue, ma non da Meloni e Orbán". La presidente del Consiglio firma una dichiarazione congiunta con gli europei per distanziarsi da Trump. Non passano neppure due ore e arriva l'atte - facebook.com facebook