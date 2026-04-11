Ravenna sta pianificando un intervento nel centro storico che prevede la creazione di nuovi spazi pubblici chiamati

Ravenna studia il nuovo volto del centro storico che farà perno, entro il 2027, su nuovi " corridoi ", " salotti urbani " e una nuova segnaletica. Per fare tutto questo potrebbero esserci nel piatto 440mila euro (in parte progetto ‘ Footprint ’ in parte bando ‘ Hub urbano ’) e il Comune sta mettendo nero su bianco i bandi per intercettare queste risorse regionali con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva Ravenna e, in particolare, il suo centro storico. Un’area per la quale Confcommercio, sulla base di uno studio nazionale, stima il rischio di ulteriore perdita del 31% dei negozi da qui al 2035. Nel solo centro storico, nel 2025 hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ricetta per il centro storico. Nuovi salotti urbani e totem. Poi altri tre punti informazione

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