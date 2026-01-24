Stop al linguaggio dei divieti serve una narrazione positiva | la ricetta di Patrignani per il centro storico

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, invita a sostituire il linguaggio dei divieti con una narrazione più positiva per il centro storico. Eliminare termini come

"Basta con parole come 'blindare', 'vietare' o 'chiudere': così fate scappare la gente". Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, non usa mezzi termini e chiede un cambio di passo, anzitutto lessicale, alla politica cesenate. Patrignani mette sul piatto il confronto impietoso con i.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesena, invita a sostituire il linguaggio dei divieti con una comunicazione più positiva per il centro storico.

