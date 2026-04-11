Una banda di otto persone per la truffa delle tre campanelle Carabinieri in borghese fermano tutto

Otto persone sono state arrestate dai carabinieri durante un'operazione contro una banda coinvolta nella truffa delle tre campanelle. Gli agenti in borghese hanno intercettato i sospetti e hanno fermato gli individui per mettere fine alle attività illecite. La truffa, nota da tempo, riguarda un inganno ai danni di turisti che visitano il centro storico della città. Le autorità hanno sequestrato diversi strumenti e documenti legati alle attività illecite.

Il trucco è vecchio quanto il mondo, ma continua a mietere vittime tra i turisti che affollano il cuore di Roma. Una pallina che scompare, mani velocissime che confondono la vista e l'illusione di una vincita facile che, in pochi secondi, si trasforma in una tasca vuota. L’ultima a cadere nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it Roma: scovata nuovamente la banda del “gioco delle tre campanelle”, denunciate 7 personeProsegue l’attività di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e degrado da parte dei Carabinieri nelle aree del centro storico della Capitale. Roma: tolleranza zero contro “gioco delle tre campanelle”, denunciate altre 10 persone per truffaTolleranza zero da parte dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nei confronti del fenomeno delle truffe legate al “gioco delle tre campanelle”. Temi più discussi: Presa la banda dei furti. In carcere otto persone. Pendolari dei colpi in casa; Sgominata banda dei furti in casa, 8 arresti a Spezia; Più di 50 furti nelle abitazioni dello Spezzino: La gang usava targhe clonate; Furti in casa, smantellata banda: la base nel campo sinti di Sarzana. Furti in casa tra Liguria e Toscana: smantellata banda, 13 indagatiOperazione dei carabinieri tra Liguria e Toscana contro una banda di furti in appartamento: 13 indagati, perquisizioni a Prato, Pisa e Lucca ... gonews.it Oltre 80 Furti in casa, sgominata banda di nomadi sinti: 13 indagati e otto arrestiIl gruppo era composto da 13 nomadi sinti, 9 uomini e 4 donne, che sono stati indagati per associazione a delinquere. Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements ... ligurianotizie.it Le indagini dei carabinieri portano a nuovi arresti e, soprattutto, alla scoperta del movente - facebook.com facebook Buona serata da Firenze #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #9aprile x.com